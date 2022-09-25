الأمن العام يكشف ملابسات عدد من الجرائم

عمليات احتيال:

القات المخدر:

مضايقة المارة:

تمكن رجال الأمن العام، من كشف ملابسات عدد من الجرائم، والإطاحة بالمتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.وتمكن رجال الأمن من القبض على مواطنين ظهرا عبر مقطع فيديو وهما يعتديان على فتاة في مكان عام، ومواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود (6 من الجنسية اليمنية و3 من الجنسية الإثيوبية).وتم الإطاحة بثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية نفذوا 17 عملية احتيال مالي إلكترونية بنشر إعلانات وهمية لشركات متخصصة في بيع المعدات الثقيلة مع تكرار عملية البيع لأكثر من ضحية وتسلم الدفعات عبر 5 حسابات بنكية.وتم أيضًا القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر مخفية في تجاويف شاحنة يقودها، ومواطنين سطوا على متاجر واستوليا على ما تحويه من بضائع وتاجرا بها.وقبض رجال الأمن أيضًا على 14 مواطنًا و3 مقيمين ضايقوا المارة في أحد المتنزهات وقاموا بعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية، فضلًا عن 15 شخصًا ضايقوا المارة وتعدوا على مركبة رسمية. كما ألقى رجال الأمن القبض على 8 مواطنين ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في طريق عام.