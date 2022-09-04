جدد الأمن العام تأكيده على خطر الجرائم المعلوماتية، موضحًا طريقة الإبلاغ عنها عبر تطبيق “كلنا آمن”، وذلك من أجل حماية المواطنين والمجتمع.

طريقة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية:

وقال الأمن العام في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “بخطوات بسيطة احمِ نفسك ومجتمعك من خطر الجرائم المعلوماتية”، حيث تتمثل طريقة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية في 4 خطوات هي:

1- اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية.

2- ستظهر لك قائمة الملاحظات، قم بكتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ.

3- ارفع صورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.

4- بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة، بإمكانك إرسال البلاغ للقسم المختص.

طرق أخرى للإبلاغ:

ونوه الأمن الوطني إلى طرق أخرى للإبلاغ بالإضافة إلى تطبيق “كلنا آمن”، وهي مراجعة المواطنين أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في باقي مناطق المملكة.

نصائح للحماية:

ونصح الأمن العام المواطنين في وقت سابق بمراقبة كشف الحساب المصرفي، واستخدام كلمات مرور قوية وتحديثها باستمرار.

كما دعاهم إلى عدم فتح المرفقات أو الروابط غير الموثوق بها، إلى جانب التأكد من صحة عناوين URL لمواقع الويب قبل الضغط عليها.

وحذر المواطنين من إعطاء معلومات شخصية ما لم تكن آمنة، مشيرًا إلى أنه من الضروري تحديث نظام التشغيل للأجهزة الذكية والحاسب الآلي.