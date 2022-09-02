حذر الأمن العام من الرسائل الاحتيالية التي ترسل إلى بعض المستخدمين بهدف النصب والسرقة.
علامات الاحتيال:
وأشار في إنفوجراف على صفحته الرسمية على تويتر إلى عدد من العلامات التي يمكن من خلالها تمييز الرسائل الاحتيالية؛ ومن أهمها:
ـ تحوي العديد من الأخطاء النحوية والإملائية.
ـ تعلن فوزك بجائزة ما، وتطلب منك مبلغًا رمزيًّا لتسلمها.
ـ تعلن إغلاق حساباتك الإلكترونية وترسل رابطًا لفتحها.
ـ تطلب منك الانضمام إلى مشروع أو شركة معينة مقابل مبلغ رمزي للاشتراك.
وناشد الأمن العام المواطنين بأهمية الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، من خلال: أقرب مركز للأمن، أو تطبيق كلنا أمن، أو الرقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، أو الرقم 999 في باقي مناطق المملكة.
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