حذر الأمن العام من الرسائل الاحتيالية التي ترسل إلى بعض المستخدمين بهدف النصب والسرقة.

علامات الاحتيال:

وأشار في إنفوجراف على صفحته الرسمية على تويتر إلى عدد من العلامات التي يمكن من خلالها تمييز الرسائل الاحتيالية؛ ومن أهمها:

ـ تحوي العديد من الأخطاء النحوية والإملائية.

ـ تعلن فوزك بجائزة ما، وتطلب منك مبلغًا رمزيًّا لتسلمها.

ـ تعلن إغلاق حساباتك الإلكترونية وترسل رابطًا لفتحها.

ـ تطلب منك الانضمام إلى مشروع أو شركة معينة مقابل مبلغ رمزي للاشتراك.

وناشد الأمن العام المواطنين بأهمية الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، من خلال: أقرب مركز للأمن، أو تطبيق كلنا أمن، أو الرقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، أو الرقم 999 في باقي مناطق المملكة.