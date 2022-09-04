احتفلت العائلة الهاشمية في الأردن، بدخول فردٍ جديد لأفراد العائلة، بعد زواج الأمير غازي بن محمد، بالأميرة مريم، أميرة ترنوفو.

وقد شهد مراسم عقد القران أمس السبت، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسط أجواء من الاحتفالات.

ونشر الديوان الملكي الأردني بيانًا، مرفقًا بصورة من الزفاف، قائلًا: “بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، جرى اليوم السبت الواقع في السابع من صفر 1444 هجرية، الموافق للثالث من أيلول 2022 ميلادية، تسجيل عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو”.

من هي الأميرة مريم؟

يذكر أن الأميرة مريم ولدت في 2 سبتمبر 1963، وتخصصت في علم الأحجار الكريمة، كما عملت كمصممة مجوهرات، وعضوة في العائلة المالكة البلغارية.

كما شغلت منصب مديرة المجوهرات الراقية للعلامة التجارية الإسبانية Carrera y Carrera، وشكلت لاحقًا علامتها التجارية الخاصة MdeU في عام 2014.

الأمير غازي بن محمد

أما الأمير غازي بن محمد، فقد ولد في شهر أكتوبر عام 1966، وهو واحد من أمراء العائلة الهاشمية ويعتبر ابن عم الملك عبد الله الثاني.

بدأ تعليمه الابتدائي في مدارس الكلية الإسلامية في عمان، ثم أكمل دراسته الجامعية في بريطانيا، وحصل على الدكتوراه من جامعة كامبردج في تخصص الفلسفة والآداب بتقدير امتياز،.

وفي عام 1997 تزوج من أريج الزواوي التي حصلت على لقب أريج غازي التي ترجع أصولها إلى عمان، وأنجبت منه أربعة من الأبناء.