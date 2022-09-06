علق أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على طلب نادي الهلال لمركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قرار الغرامة المالية في قضية لاعبه محمد كنو.

الأمير يؤكد رفض طلب الهلال

وقال الأمير: ” التعويض عن الضرر نتيجة الإخلال بالعقود في قانون كرة القدم وحسب اللوائح المنظمة لأوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم هو حق مشروع لكل من تضرر ولا يعتبر ربا”.

وتابع تعليقه على طلب الهلال في هذه الأزمة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لذلك طلب المراجعة المقدم لمركز التحكيم الرياضي سوف يرفض”.

وأضاف: “الحكم بالتعويض المالي في قضية كنو يعد (بدل الضرر)، أما قضية نادي الفيصلي ضد النصر بشأن المستحقات المالية واجبة السداد، فقد طالب الفيصلي بفرض غرامات تأخير.. غرامات التأخير لا تجوز.. تعويض بدل الضرر يجوز”.

تفاصيل أزمة محمد كنو

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وتعرض مركز التحكيم الرياضي السعودي لانتقادات كبيرة من قبل جماهير الأزرق، بسبب أزمة محمد كنو، كما انتقدته إدارة الزعيم بسبب قراره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).