أصبح الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون دوقا ودوقة لكامبريدج وكورنوال بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتولي ابنها الملك تشارلز الثالث مقاليد الحكم في البلاد.

الأمير ويليام دوق كامبريدج

والمعروف أن الأمير وليام، هو الابن البكر للملك تشارلز الثالث من زوجته الراحلة الأميرة ديانا أميرة ويلز، وتسلسله الثاني في تولي العرش البريطاني بعد والده.

درس ويليام في جامعة سانت أندروز حيث التقى بزوجته المستقبلية كيت ميدلتون، وتزوجا في عام 2011. وعندما بلغ من العمر 21 عاما، عيّن مستشارا للدولة مما خوله تمثيل الملكة في المناسبات الرسمية.

رزق وليام وزوجته بابنهما الأول، جورج، في يوليو 2013، وابنتهما شارلوت في عام 2015 وابنهما الثاني لوي في عام 2018. تدرب الأمير وليام في الجيش والبحرية والقوة الجوية، وقضى سنوات ثلاث طيارا في سرب البحث والإنقاذ التابع للقوة الجوية الملكية. كما عمل لسنتين كمساعد طيار في وحدة الإسعاف الجوي في مقاطعة ايست أنغليا علاوة على واجباته الملكية، تفرغ بعدها لهذه الواجبات نيابة عن الملكة وجده دوق أدنبره.

كيت ميدلتون

أما كاثرين زوجته فقد أصبحت دوقة كورنوال، بعد تصعيد كاميليا في سلم العرش البريطاني وأصبحت الآن تعرف باسم عقيلة الملك أو الملكة القرينة.

اسمها كاثرين إليزابيث ميدلتون، ولدت في يناير 1982)، وحصلت على الوسام الملكي الفيكتوري. تُعد كاثرين عقيلة ملك محتملة في المستقبل، نظرًا لكون زوجها الثاني في ترتيب العرش البريطاني.

التقت مع الأمير ويليام أثناء دراستهما في جامعة سانت أندروز، واهتمت وسائل الإعلام بعلاقتهما. وفي يوم 16 نوفمبر 2010 تم الإعلان عن خطبتهما، التي كانت قد تمت في شهر أكتوبر من عام 2010 خلال قضائهما عطلة خاصة في كينيا.

وأقيمت مراسم الزفاف في 29 أبريل 2011، وقد منحتها الملكة إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير ويليام لقب دوقة ودوق كامبريدج.