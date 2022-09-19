يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز دفاعيًّا، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم.

النادي الأهلي يتألق دفاعيًّا:

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 مرات فقط، بعد مرور 5 جولات على انطلاق دوري يلو، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًّا.

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود بـ4 أهداف في دوري يلو هذا الموسم، بالتساوي مع 5 فرق أخرى وعي؛ الحزم، القيصومة، جدة، الخلود والشعلة.

ترتيب دوري يلو هذا الموسم:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية الجولة الخامسة كالتالي؛ الأخدود في الصدارة برصيد 12 نقطة، يليه الحزم بـ11 نقطة، ثم الفيصلي برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الجبلين.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي خامسًا برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع القيصومة، ثم النادي الأهلي بـ8 نقاط، متساويًا مع جدة، يليه الخلود والشعلة برصيد 7 نقاط لكل منهما.

ويقع الساحل في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري يلو برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الرياض، ثم أُحد والعروبة بـ5 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن هجر، القادسية ونجران، ويتذيل العين الترتيب برصيد نقطة.