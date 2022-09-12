خيّب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي آمال جماهيره مجددًا في دوري يلو بعد سقوطه في فخ التعادل ضد العروبة، ما يصعب من مباراته المقبلة مع أُحد.

ويحتل الراقي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من تعادلين وخسارة وفوز وحيد في أول 4 جولات حيث فقد الراقي 7 نقاط من أصل 12 في أول 4 جولات.

وإذا نجح جدة في الفوز على القادسية، وفاز الساحل على الشعلة في مباريات الجولة الرابعة، فسوف يهبط الأهلي للمركز الـ12 في جدول ترتيب دوري يلو.

جدة متواجد حاليًا في الحادي عشر، والساحل في المركز الثاني عشر ولكل منهما 4 نقاط.

ملخص مباراة الأهلي والعروبة

وبدأ مباراة العروبة ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب نادي العروبة في الجوف بشكل سريع، وسط محاولات لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون خطورة حقيقة على المرمى، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للراقي عند الدقيقة 36.

وسدد الجامايكي لويس غرابان ركلة الجزاء، إلا أن الحارس مصطفى مطر تصدى لها، واستمرت المحاولات لهز الشباك، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة الافتتاحية للجولة الرابعة من دوري يلو بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الراقي بقوة، وكاد زياد الجهني أن يهز الشباك برأسية عند الدقيقة 46، إلا أن الحارس تألق وحولها إلى ركلة ركنية، وسدد غرابان كرة قوية ضربت الشباك الجانبية.

وسدد رايلان برونو كرة قوية أمسكها الحارس محمد الربيعي، ومرر سلمان المؤشر الكرة بشكل رائع، ولكن أهدرها زميله وأمسكها مصطفى مطر بسهولة عند الدقيقة 83، لتنتهي مباراة العروبة ضد الأهلي بالتعادل السلبي.