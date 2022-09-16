يعيش النادي الأهلي فترة حالية من التخبط، وذلك بسبب القضايا المرفوعة ضد النادي من لاعبين سابقين.

وكان الراقي عانى منذ الموسم الماضي بالهبوط لدوري يلو ” دوري الدرجة الأولى” كذلك تم حل مجلس إدارة ماجد النفيعي وتعيين وليد معاذ بديلًا له.

كيف يتصرف الأهلي ؟

القانوني الرياضي أحمد الشيخي قال: ” الراقي يبدأ خطوات عملية وجادة لتسوية بعض قضايا النادي خارجيًا وسحب طلبات التحكيم من محكمة كاس، كنا قد حذرنا وغردنا كثيرًا عن خطورة الملفين القانوني والمالي للراقي والاتحاد، ملف الأهلي القانوني شائك جدًا، وبتعيين مونتنري من المتوقع سحب بعض الاستئنافات وتسوية القضايا الخاسرة وديًا وإلا فإن النادي لن يتمكن من قيد الصفقات في يناير المقبل”.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي والناقد الرياضي عايد الرشيدي إن الفيفا والمحكمة الرياضية “كاس”، أصدرا قرارًا بهبوط النادي الأهلي، إلى الدرجة الثانية.

وأضاف الرشيدي أن القرار سيُنفذ في حال فشلت إدارة النادي في سداد الغرامات المالية الضخمة، في القضايا الدولية المرفوعة ضده.

يستعد الراقي لمواجهة أُحد اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دوري يلو.