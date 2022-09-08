أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس عن تعاقده مع اللاعب الجزائري رياض بودبوز قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” صورًا من ضم اللاعب الجزائري بودبوز صاحب الـ32 عامًا بحضور وليد معاذ رئيس النادي الأهلي.

مسيرة الجزائري رياض بودبوز قبل الانضمام لـ الأهلي

وسبق للاعب الجزائري اللعب في صفوف أندية ” سوشو الفرنسي، باستيا الفرنسي، مونبيليه الفرنسي، ريال بيتيس الإسباني، سانت إيتيان الفرنسي”.

وقبل ضم بودبوز، أعلن الأهلي أيضًا اليوم عن ضم المدافع الأنجولي باستوس لتدعيم خط دفاع الفريق الكروي الأول في دوري يلو بالموسم الحالي.

وتسعى إدارة وليد معاذ لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جيدة، بعد رحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي.

وسبق لـ المدافع الأنجولي صاحب الـ 30 عامًا اللعب في صفوف أندية ” بترو أتلتيكو الأنجولي، روستوف الروسي، لاتسيو الإيطالي، العين السعودي”.