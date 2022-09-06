نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استعادة توازنه، وتحقيق أول انتصار له ضمن منافسات دوري يلو هذا الموسم.

النادي الأهلي يتجاوز الخلود

ولعب الأهلي ضد الخلود بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف نظيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في دوري يلو من التعادل مع القيصومة والخسارة ضد الأخدود، بجانب فوز اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود عند 6 نقاط.

الأهلي يحقق فوزًا غائبًا في ملعب الجوهرة

ويُعد فوز الأهلي ضد الخلود هو الأول له على ملعب الجوهرة بعد غياب دام لـ15 شهرًا، حيث يعود آخر انتصار إلى 14 مايو 2021، حينما تجاوز عقبة القادسية بهدف ضمن منافسات الجولة الـ27 من النسخة قبل الماضية.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ذلك 6 مباريات على ملعب الجوهرة، تعادل 4 مرات، وخسر مواجهتين، قبل أن يوقف هذه السلسلة السلبية بالفوز على نظيره الخلود.

ويُعتبر فوز النادي الأهلي ضد الخلود هو الأول له بشكل عام في المباريات الرسمية منذ شهر مارس الماضي، عندما انتصر على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بنتيجة 3/1 في الموسم الماضي من دوري المحترفين.