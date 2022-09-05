انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الخلود ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، باستعادة الراقي لبريقه وتحقيقه الفوز الأول هذا الموسم.

تعادل الأهلي ضد الخلود:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الخلود التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الراقي، أملًا في هز الشباك مبكرًا، في ظل الدعم الجماهيري الكبير.

وأهدر الراقي فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 27، بعدما مرت تسديدة علي الأسمري بجانب المرمى، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الخلود بالتعادل بدون أهداف.

لويس غرابان يهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الراقي الضغط بقوة، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء له بعد العودة إلى تقنية الفيديو، سددها الجامايكي لويس غرابان بنجاح عند الدقيقة 51، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير.

ومنح الهدف دفعة معنوية للاعبي الراقي، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعب خميس المعوالي، وزميله أكونو بسبب التصفيق للحكم، ليُكمل الخلود المباراة بتسعة لاعبين.

وأطلق نايف كريري تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 89، وضغط اللاعبون في الدقائق المتبقية، دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد الخلود بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط له في دوري يلو، ليرفع رصيده لـ4 نقاط.

وكان النادي الأهلي قد بدأ منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالتعادل ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة، قبل أن يخسر أمام الأخدود.