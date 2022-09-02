استقر النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ على إقالة المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي من تدريب الفريق الكروي الأول لإصلاح أمور الفريق الأول بعد هبوطه لـ دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وكانت وزارة الرياضة قررت أول أمس الأربعاء تكليف وليد معاذ برئاسة الأهلي مؤقتًا بعد قبول استقالة ماجد النفيعي بسبب سوء أوضاع الفريق الأول بالراقي بعد الهبوط لدوري يلو.

الإعلامي وليد سعيد المقرب من الأهلي ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة وليد معاذ قررت إقالة سيبولدي وتعيين المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

الأهلي عانى مع سيبولدي

وكان سيبولدي تولى تدريب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، في نصف الموسم الماضي خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي بسبب سوء النتائج لكنه لم ينجح في إبقاء الراقي في الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2021/2022.

وجاءت البداية المخيبة للآمال للفريق، لتضطر إدارة ماجد النفيعي لتقديم استقالتها إلى وزارة الرياضة، وتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي، وفتحت الإدارة الجديدة المدرجات للجماهير بالأمس لدعم اللاعبين.

وأصبحت فرص سيبولدي في الاستمرار مع الراقي صعبة، في ظل المستوى الذي يُقدمه اللاعبون معه، حيث فشل في ترك أي بصمة فنية، كما عانى الفريق تحت قيادته في الجولات الحاسمة بدوري المحترفين وهذا الموسم أيضًا.

ويستعد الراقي لمواجهة الخلود الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من دوري يلو موسم 2022/2023.