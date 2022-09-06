تسعى إدارة النادي الأهلي المكلفة برئاسة وليد معاذ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، ليرتبط اسمها بالنجم الجزائري رياض بودبوز.

الأهلي مهتم بالتعاقد مع رياض بودبوز:

وأكدت تقارير أن النادي الأهلي مهتم بضم رياض بودبوز صاحب الـ32 عامًا هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إيتان الفرنسي، ما يسهل المفاوضات معه.

وانضم رياض بودبوز إلى صفوف سانت إيتان عام 2019، وظهر بشكل جيد في موسمه الأخير مع الفريق الأول لكرة القدم، وخاض 30 مباراة، شهدت مساهمته في تسجيل 7 أهداف، حيث هز الشباك 3 مرات وصنع 4 أهداف.

وترغب إدارة النادي الأهلي في تغيير أجانب الفريق الأول لكرة القدم، حيث تؤكد تقارير فسخ العقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي بالتراضي، كما تعمل على حل الأمور مع فرانك كوم وفيليب براداريتش، من أجل الرحيل.

الأهلي في دوري يلو:

ونجح الأهلي في تحقيق أول فوز له في دوري يلو، بعد تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الراقي رصيده إلى 4 نقاط في دوري يلو من التعادل مع القيصومة والخسارة ضد الأخدود، بجانب فوز اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود عند 6 نقاط.