يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مصالحة جماهيره وذلك بالفوز على نادي الخلود مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.

ويتواجد الراقي في المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري يلو برصيد نقطة من تعادل أمام القيصومة وهزيمة أمام فريق الأخدود.

الأهلي يُجري عدة إصلاحات إدارية

وكان الراقي أجرى العديد من التغييرات الإدارية بعد استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس إدارته، حيث قام مجلس إدارة وليد معاذ بتعيين فيصل زيد متحدثًا رسميًا باسم النادي وتعيين يوسف عنبرًا مدربًا مؤقتًا للفريق الكروي الأول وتم التعاقد مع مكتب جيان باولو مونتينيري لتقديم الاستشارات القانونية في القضايا الرياضية.

بالإضافة لانضمام كامل الموسى للجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد رحيله عن منصبه في غرفة فض المنازعات، وتعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بالنادي خلفًا لـ موسى المحياني.