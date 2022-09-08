أعلن مجلس إدارة الأهلي قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب الأنجولي باستوس لتدعيم خط دفاع الفريق الكروي الأول في دوري يلو بالموسم الحالي.

وتسعى إدارة وليد معاذ لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جيدة، بعد رحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي.

مسيرة المدافع الأنجولي

وسبق لـ المدافع الأنجولي صاحب الـ 30 عامًا اللعب في صفوف أندية ” بترو أتلتيكو الأنجولي، روستوف الروسي، لاتسيو الإيطالي، العين السعودي”.

ويملك الفريق الكروي الأول بـ الأهلي 4 نقاط بعد مرور 3 جولات من بطولة دوري يلو بتعادله مع القصيم وخسارته أمام الأخدود وفوزه على نادي الخلود في الجولة الثالثة.