يتجه النادي الأهلي لمعاقبة التونسي يوسف العبدلي الذي رفض المشاركة في مباراة أُحد بالجولة الخامسة من دوري يلو.

وكشف يوسف عنبر مدرب الفريق الكروي الأول المؤقت أن العبدلي رفض المشاركة في مباراة أُحد التي أُقيمت أول أمس الجمعة وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في دوري يلو.

الغموض يخيم على مصير يوسف العبدلي

وكان الغموض خيم على مصير العبدلي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد، بعد قدوم إدارة وليد معاذ لرئاسة النادي.

وتعاقدت إدارة ماجد النفيعي السابقة مع العبدلي قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وكشفت تقارير أن إدارة الأهلي فكرت في تسويق عقد العبدلي قبل بداية الموسم الجديد، والتعاقد مع مهاجم قوي وهداف، وهو ما يفتقده النجم التونسي، خاصة بعد رحيل السوري عمر السومة.