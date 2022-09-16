نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على حساب أُحد بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري يلو.

الأهلي يضرب بثلاثية:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل الراقي أسفر عن الهدف الأول للاعب عبدالله المقرن بالدقيقة الـ29.

وواصل الراقي ضغطه ليُضيف اللاعب علي الأسمري الهدف الثاني لـ الراقي بالدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الراقي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، استغل الراقي تراجع نادي أُحد ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب زياد الجهني بالدقيقة الـ77.

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز 8 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أُحد عند 5 نقاط في المركز الـ12.