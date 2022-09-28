الأوقاف تعلن برنامج للتدريب على رأس العمل

الهدف من التدريب:
– هو برنامج تدريب موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، يهدف الى تدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- التواصل بفعالية مع الآخرين والقدرة على التعبير عن الآراء والأفكار.
5- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
تفاصيل التدريب:
– مدة التدريب (6) أشهر.
– مكافأة شهرية.
إرشادات هامة وتعليمات للتقديم على الشاغر الوظيفي:
1- تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات الغير مكتملة.
2- الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل أو الإجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة.
3- إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF.
4- التقدم على الفرصة بناءً على المهام والخبرة التخصصية المطلوبة وسنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة.
5- قبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه.
6- يرجى الملاحظة (يعمل فريق استقطاب الكفاءات لدينا لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص الوظيفية).
7- في حال عدم تطابق خبراتك ومهاراتك لهذا الشاغر الوظيفي فإننا نحثك بالاطلاع الفرص المعلن عنها في صفحة التوظيف.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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