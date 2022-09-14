تمكن الدكتور حمدان الحازمي أستاذ واستشاري المسالك البولية للأطفال في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، من إجراء عملية زراعة حالبين بالمنظار الجراحي البطني من داخل المثانة لطفل مصري، حيث تعد إنجازًا سعوديًا على أرض مصر.

فيديو | الأولى من نوعها.. طبيب سعودي يجري عملية جراحية ناجحة لطفل في مصر #الإخبارية pic.twitter.com/kcFgrgU31z — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

أول عملية تجرى في مصر

وحسب قناة “الإخبارية”، تعد هذه العملية، أول عملية تُجرى في مصر، إذ قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن هذه العملية من جراحات المسالك البولية للأطفال، حيث كان يعاني الطفل من ارتجاع شديد من الدرجة الرابعة في الحالب.

وأضاف عكاشة أن العملية تمت بنجاح بواسطة الدكتور الحازمي الذي أجرى إصلاحًا للارتجاع، فالطفل مصاب بعيب خلقي في الحالب.

وتم استخدام المنظار الجراحي البطني من داخل المثانة، وتتميز عمليات المنظار مقارنة بالشق الجراحي بفتحات صغيرة، إضافة إلى قلة الإحساس بالألم، بنسبة نجاح عالية تصل إلى 95%.

خطوات دقيقة

من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد البهنسي، رئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة طنطا، أن الخطوات التي قام بها الدكتور حمدان الحازمي خلال العملية، لم يرها من قبل في مصر، فهي دقيقة جدًا نظرًا لخبرته وعلمه بها وتجربته عليها منذ سنوات.

وكانت هذه العملية قد بدأ إجراؤها في السعودية عام 2017، وتم نقلها في بث مباشر للمشاركين في المؤتمر الـ37 لقسم المسالك البولية بجامعة طنطا.