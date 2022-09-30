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يحدث لعدم الراحة الكافية

الإجهاد سبب شلل النوم

2022-09-30 الساعة 8:50
الإجهاد سبب شلل النوم
المواطن - الرياض

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كشف استشاري أمراض واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس، أن شلل النوم قد يحدث بشكل يومي لبعض الناس.

حدوث بشكل يومي:

وقال الدماس خلال استضافته بنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”: إن “شلل النوم” قد يحدث لبعض الأشخاص بشكل يومي، وقد يحدث لآخرين بشكل أسبوعي، ويحدث لبعض عندما ينامون لساعات قليلة وتكون جودة وكفاءة النوم غير جيدة.

الإجهاد النفسي سبب:

وأضاف أن شلل النوم يحدث أيضًا للأشخاص المعرضين للإجهاد النفسي أو الجسدي أثناء النهار، أو الأشخاص المصابين بمتلازمة انقطاع النفس الليلي وأعراضها الرئيسية الشخير وجفاف شديد بالحلق عند الاستيقاظ وعدم الشعور بعدم أخذ قسط كافِ من النوم والخمول والنعاس في الصباح والتبول المتكرر. ولفت إلى أن هذه الأعراض تأتي للأشخاص المصابين بالسمنة ومشاكل التنفس العلوي وانحراف الحاجز الأنفي وتضخم اللوزتين وحجم اللسان والتحسس المزمن، حيث يصاحب هذه الحالات الشلل اليومي.
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