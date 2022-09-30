الإجهاد سبب شلل النوم

فيديو | استشاري أمراض واضطرابات النوم د. صالح الدماس:



"شلل النوم" قد يحدث بشكل يومي وأبرز مسبباته الإجهاد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6z1ZF82M7o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2022

حدوث بشكل يومي:

الإجهاد النفسي سبب:

كشف استشاري أمراض واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس، أن شلل النوم قد يحدث بشكل يومي لبعض الناس.وقال الدماس خلال استضافته بنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”: إن “شلل النوم” قد يحدث لبعض الأشخاص بشكل يومي، وقد يحدث لآخرين بشكل أسبوعي، ويحدث لبعض عندما ينامون لساعات قليلة وتكون جودة وكفاءة النوم غير جيدة.وأضاف أن شلل النوم يحدث أيضًا للأشخاص المعرضين للإجهاد النفسي أو الجسدي أثناء النهار، أو الأشخاص المصابين بمتلازمة انقطاع النفس الليلي وأعراضها الرئيسية الشخير وجفاف شديد بالحلق عند الاستيقاظ وعدم الشعور بعدم أخذ قسط كافِ من النوم والخمول والنعاس في الصباح والتبول المتكرر. ولفت إلى أن هذه الأعراض تأتي للأشخاص المصابين بالسمنة ومشاكل التنفس العلوي وانحراف الحاجز الأنفي وتضخم اللوزتين وحجم اللسان والتحسس المزمن، حيث يصاحب هذه الحالات الشلل اليومي.