كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر أغسطس من عام 2022م.

ارتفاع أسعار المستهلك لـ أغسطس بنسبة 3.0%

وبينت نتائج النشرة، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2022م بنسبة 3.0% مقارنةً بنظيره من العام الماضي أغسطس 2021م، وهو أعلى من الشهر السابق يوليو 2022م، حيث كان (2.7%)، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة +4% وأسعار النقل بنسبة +4%.

الأغذية والمشروبات هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم

وبحسب نتائج النشرة، فقد كان ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر أغسطس 2022م مقارنةً بشهر أغسطس 2021م، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.0%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة +6.7%، كما سجَّل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 4.0%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار السيارات بنسبة +4.7%.

وسجَّل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، ارتفاعًا بلغت نسبته 2.5% متأثرًا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة +2.7%، كما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعًا بنسبة 2.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 21.7%، بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 7.3%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة +7.3%، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 5.7%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة +10.1%.

على جانب آخر، أفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أغسطس 2022م بنسبة 5.6% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (يوليو 2022م) حيث بلغ 6.8%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة +3.2%.

وبحسب نتائج النشرة، فقد سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً في أسعار الجملة بنسبة 3.2% نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 10.2%، وأسعار المنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة 6.9%، وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً بنسبة 4.8% نتيجةً لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 12.5% وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5%، فيما سجَّل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 8.8%؛ متأثرا بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (22.3%)، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (5.5%)، كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 15% نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 18.3%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 8.7%، وسجَّل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا بنسبة 6%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 6%.

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