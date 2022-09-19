أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، لا يتسق وسياسات نظامه التي حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاتها، وعواصم عربية إلى قواعد للميليشيات الطائفية التي أُسست برعاية ودعم وتسليح وتدريب إيراني، واستخدمت رأس حربه لتنفيذ مشروعها التوسعي.

ثمن باهظ:

وتابع أن شعوب ودول المنطقة وبينها اليمن والعالم برمته تدفع ثمنًا باهظًا للتدخلات الإيرانية السافرة في شئونها الداخلية، واتخاذها الميليشيات الطائفية وجماعات الإرهاب أداة لتنفيذ سياساتها التخريبية، وقرصنة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة، وتهديد أمن الطاقة والمصالح الدولية.

انقلابات عسكرية:

ولفت الإرياني إلى أن استخدم نظام إيران ميليشياته الطائفية في المنطقة لتنفيذ انقلابات عسكرية على الأنظمة الشرعية أو جرها لحالة الفراغ الدستوري، وبناء كنتونات طائفية، وأجهزة موازية للدولة، وإدارة حروب بالوكالة عبر استخدام تلك الميليشيات أذرع للاعتداء على دول عربية، وابتزاز المجتمع الدولي.

مسؤوليات دولية:

وختم وزير الإعلام اليمني بالقول: إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحماية مبدأ سيادة الدول واستقلالها، والتصدي الحازم للعربدة التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.