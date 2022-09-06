طالبت لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي منصة نتفليكس Netflix بإزالة المحتوى المخالف واحترام القيم والآداب المجتمعية.

محاصرة نتفليكس

وتعليقًا على ذلك قال الكاتب سلمان الدوسري: على نتفليكس، وكل المنصات والبرامج والتطبيقات، احترام قيمنا ومبادئنا.. لا أحد مُستثنى من الامتثال لقوانيننا وخياراتنا. تحصين الأجيال يبدأ اليوم… والسعودية دائمًا قائدة وسبّاقة في محاصرة ورفض كل ما يخالف القيم والطبيعة البشرية.

استهداف الأطفال مرفوض

بدوره قال أحمد غانم: “استهداف الأطفال والمراهقين أصبح بشكل علني! لم تعد لقطات أو إيحاءات .. أصبحت مشاهد مباشرة ومتكررة لترسيخ الأفكار المنحلة التي يريدون انتشارها في المجتمعات. شكرًا لمسؤولي الإعلام الخليجي الذين يحرصون على حفظ القيم والمبادئ الإسلامية النقية.