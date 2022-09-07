قال المتحدث الرسمي باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني، إن مزاولة أي عمل معني بالأرصاد لابد أن يكون مرخصاً من قبل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن اشتراطات التصاريح في مجال الطقس والأرصاد.

فيديو | المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد حسين القحطاني: مزاولة أي عمل معني بالأرصاد لابد أن يكون مرخصا من قبل الجهات المعنية.. وقريباً سيتم الإعلان عن اشتراطات التصاريح في مجال الطقس والأرصاد#برنامج_اليوم pic.twitter.com/G9OQPGNMGZ — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 7, 2022

وشدد القحطاني في تصريحات إلى قناة الإخبارية على أن نشر المعلومات خاصة ما يتعلق بالمجال الأرصادي أو المناخي، يشترط صدور تراخيص واضحة من الجهات المخولة بذلك.

اشتراطات مفسرة:

وأضاف: بدأت اللجان المعنية بوضع الاشتراطات المفسرة للوائح التنفيذية، وخلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر سيتم الإعلان عن هذه الاشتراطات الخاصة بمنح تراخيص مزاولة النشاط الأرصادي وما يتعلق بالطقس والمناخ في المملكة.