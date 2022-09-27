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طوكيو تؤكد أنه بصحة جيدة

الإفراج عن قنصل اليابان في روسيا

2022-09-27 الساعة 6:17
الإفراج عن قنصل اليابان في روسيا
المواطن - متابعة

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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح قنصل طوكيو في روسيا الذي تم اعتقاله في وقت سابق، مؤكدة أنه في صحة جيدة. وحسب قناة “العربية”، قالت الحكومة اليابانية، إنه من المؤسف أن تحتجز روسيا القنصل الياباني بطريقة غير لائقة، مشيرة إلى أنه لم يمارس أي نشاطات غير شرعية.

اعتقال القنصل الياباني

وكانت السلطات الروسية أعلنت أمس الاثنين، اعتقال قنصل اليابان في البلاد، على إثر الاشتباه في قيامه بتجسس، فيما تدهورت العلاقات بشكل كبير بين موسكو وبكين، بسبب الموقف من العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.

تفاصيل العملية

وأكدت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي المعروفة اختصارًا بـ”FSB”، اعتقال القنصل في مدينة فلاديفوستوك الساحلية المطلة على المحيط الهادي. وذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات أعلنت القنصل الياباني الموقوف شخصًا غير مرغوب فيه. وأضافت المصادر، أنه جرى ضبط القنصل الياباني وهو يتلقى معلومات وُصفت بالسرية حول تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
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