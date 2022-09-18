يبدو أن الإقالة باتت تهدد المدرب الأيرلندي بريندن رودجرز من تدريب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بعد الخسارة القاسية مساء اليوم السبت في مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي، بسداسية مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

وخسر ليستر سيتي ست مباريات من أصل 7 في بداية الموسم الحالي حيث يتواجد فريق الثعالب في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة فقط.

وسجل ليستر سيتي في أول 7 مباريات 10 أهداف ودخل في مرماه 22 هدفًا منها رباعية من آرسنال وسداسية من توتنهام وهدفان من ساوثهامبتون وهدفان من تشيلسي وهدف من مانشستر يونايتد وخماسية من فريق برايتون، وهدفان من فريق برنتفورد.

ملخص مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي:

وبدأت المباراة سريعًا باحتساب ركلة جزاء لفريق ليستر سيتي سددها البلجيكي يوري تيليمانس هدفًا بالدقيقة السادسة، ثم بعدها بدقيقتين تمكن الإنجليزي هاري كين من إحراز الهدف الأول للسبيرز بالدقيقة الثامنة.

ثم نجح المدافع الإنجليزي إيريك داير في إحراز الهدف الثاني للسبيرز من ضربة رأسية بالدقيقة الـ21، ثم سجل الإنجليزي جيمس ماديسون هدف التعادل لـ ليستر سيتي بالدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي، كشر السبيرز عن أنيابه الهجومية ليضيف 4 أهداف عبر الأوروجوياني بينتانكور في الدقيقة الـ48، ثم الكوري الجنوبي هيونج مين سون سجل هاتريك في الدقائق الـ74 والـ85 والـ87.