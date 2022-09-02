وجه المستشار الأسري عمر الرشيدي نصيحة إلى متابعي حسابات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو | المستشار الأسري عمر الرشيدي: لا تقارن حياتك بحياة المشاهير ولا تسعى لتقليدهم .. والإكثار من متابعتهم يؤثر على العلاقة الزوجية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/BwUYhMyyKx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 2, 2022

وقال الرشيدي في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: لا تقارن حياتك بحياة المشاهير ولا تسعى لتقليدهم.

تؤثر على العلاقة الزوجية:

وتابع أن الإكثار من متابعة المشاهير يؤثر على العلاقة الزوجية، مشددًا على أنه لا يمكن الحكم بشكل قاطع على حياة المشاهير والسواد الأعظم من الناس لا يعرفون إن كان ما يشاهدونه حقيقيًا أم لا.

تحكيم العقل:

وشدد على أنه يجب تحكيم العقل أثناء تصفح مواقع التواصل، ولا يجب تقليد المشاهير لأن كل إنسان له ظروف وحياة مختلفة.