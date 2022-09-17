أكد استشاري الغدد الصماء والسكري محمد مدخلي أن الإكثار من مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى الوفاة.

فيديو | استشاري الغدد الصماء والسكري د. محمد مدخلي: الإكثار من مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى الوفاة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/zFH26TfCwA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2022

مخاطر المشروبات الغازية:

وأضاف مدخلي خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن المشروبات الغازية تسبب هشاشة العظام لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر والفوسفات.

وحذر مجلس الصحة الخليجي، من تناول مشروبات الطاقة لما تمثله من خطر على صحة الإنسان.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أن من أهم أضرار مشروبات الطاقة تسببها في الوصول لدرجات عالية من الكافيين، والتي بدورها تتسبب في ظهور بعض الأعراض أهمها الخفقان.

فيديو | استشاري الغدد الصماء والسكري د. محمد مدخلي: المشروبات الغازية تسبب هشاشة العظام لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر والفوسفات#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/3u4DhbEIw7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2022

أضرار مشروبات الطاقة

كما تتسبب مشروبات الطاقة في زيادة خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني، فضلًا عن تأثيرها على الجهاز العصبي، والقلب والأوعية الدموية لدى الأطفال والمراهقين.

وتساهم هذه المشروبات في التوجه لاستلهام مواد أخرى ضارة والإدمان عليها، كما تؤدي لأضرار كبيرة على صحة الأسنان، فضلًا عن تسببها في الإصابة بالسمنة.

ولا يقف خطر هذه المشروبات على ما تم إيضاحه ولكنها تتسبب كذلك في الإجهاض المتأخر وموت الجنين لدى النساء والحوامل.