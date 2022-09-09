أعلنت الإمارات تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات الدولة في الخارج اعتباراً من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وقال ديوان الرئاسة في بيان أصدره إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهى يوم الاثنين المقبل 12 سبتمبر الجارى.

وأعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث – ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية – والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطانى الصديق ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

الحداد على الملكة إليزابيث

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي تنكيس الأعلام اعتبارا من يوم غد الجمعة ولمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي اليوم الخميس إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهي يوم الإثنين المقبل 12 سبتمبر الجاري