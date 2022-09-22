أعاد المصري أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، الأمل لنادي الاتحاد للتفكير في ضمه من جديد خلال الفترة المقبلة.

تعليق أكرم توفيق:

وكان توفيق صاحب الـ24 عامًا قال خلال تصريحات إعلامية لموقع النادي الأهلي: إنه يريد الاحتراف الخارجي وكانت هناك أندية خليجية وإيطالية وإنجليزية فكرت في ضمه، مضيفًا أنه لن يخرج إلا بترحيب وبموافقة من الأهلي.

وكشفت تقارير سابقًا أن نادي الاتحاد كان فكّر في ضم توفيق ليكون ثالث محترف مصري في صفوف العميد بعد المدافع أحمد حجازي ومواطنه طارق حامد لكن المفاوضات توقفت بسبب إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في يناير الماضي.

تصريحات توفيق قد تُعيد الأمل لضم توفيق في يناير المقبل أو في صيف العام المقبل.

جدير بالذكر أن أكرم توفيق انضم للنادي الأهلي المصري في عام 2016 قادمًا من فريق إنبي المصري وحقق مع الأهلي بطولتين في دوري أبطال إفريقيا والمشاركة بكأس العالم للأندية عام 2020 بجانب الفوز بالسوبر الإفريقي في عام 2021 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.