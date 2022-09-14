يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الخليج.

الاتحاد ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الخليج، مساء يوم غد الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويملك العميد سجلًا مميزًا في مباريات ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 6 مرات من قبل، ونجح النمور في الفوز 4 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

وانتهت آخر مباراة جمعت بين الاتحاد والخليج في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل، ولم يسبق أن تعادلا في مواجهتين متتاليتين، ما يزيد من إثارة مباراتهما غدًا في ظل المنافسة القوية على تحقيق الثلاث نقاط.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.