يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه ضد نظيره الرائد، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الاتحاد في ضيافة الرائد

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

ويُقدم العميد مستوى مميزًا ضد الرائد في آخر 7 مواجهات جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مباريات.

ويأمل العميد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لمواصلة انطلاقته الجيدة هذا الموسم، وتحقيق الفوز اليوم لمصالحة الجماهير بعد التعادل ضد الاتفاق، فيما يسعى الرائد لحصد أول ثلاث نقاط خاصة أن المباراة على ملعبه.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع العميد في المركز السادس برصيد 4 نقاط.