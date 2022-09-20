تحرص جماهير الاتحاد على دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات خلال منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

جمهور الاتحاد يتصدر:

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 4 جولات، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ58 ألف و605 مشجعين.

وحل النصر ثانيًا بـ34 ألف و284 مشجعًا، ثم الهلال بـ24 ألف و800 مشجع، يليه العدالة بـ23 ألف و642 مشجعًا، والفتح 18 ألف و214 مشجعًا، والشباب بـ15 ألف و420 مشجعًا، ثم الخليج بـ15 ألف و186 مشجعًا.

ويحتل الطائي المركز السابع بـ14 ألف و686 مشجعًا، ثم الرائد بـ13 ألف و937 مشجعًا، يليه التعاون بـ12 ألف و370 مشجعًا، والاتفاق بـ12 ألف و217 مشجعًا، والفيحاء 9 آلاف و475 مشجعًا، وأبها 8 آلاف و758 مشجعًا، والباطن 8 آلاف و80 مشجعًا، والوحدة 3 آلاف و118 مشجعًا، ثم ضمك 746 مشجعًا.

ترتيب دوري روشن:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتح والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن ترتيب دوري روشن بدون رصيد.