نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في تحقيق فوز ثمين على الرائد بهدف دون رد، في الجولة الـ3 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رأسية حجازي تعرف طريق المرمى — 📺 شاهد هدف المباراة الوحيد ⏬#الرائد_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/Tv7z6Zfxtb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2022

ملخص مباراة الاتحاد ضد الرائد:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن المصري أحمد حجازي من إحراز هدف الفوز الوحيد للعميد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ66.

وحافظ العميد على تقدمه ليحقق النقاط الثلاث ويُصبح رصيده 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط في المركز العاشر.