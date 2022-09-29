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الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه ضد النصر

2022-09-29 الساعة 5:37
الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه ضد النصر
المواطن - مروة نبيل

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على النصر في الكلاسيكو المقبل.

النصر والاتحاد

ويلعب النصر ضد الاتحاد، يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وسط حضور جماهيري كبير، حيث نفدت 90% من التذاكر.
النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.
الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

العميد يتفوق

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا ضد النصر في الموسمين الماضيين، ونجح في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق والانتصار للمرة الرابعة على التوالي. وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تسيد المواجهات خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2018، حيث تقابلا 12 مرة، تمكن الأصفر من تحقيق الفوز 10 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين.
الاتحاد ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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