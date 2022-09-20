ظهر طارق حامد بشكل مميز مع الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليعود إلى قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم بعد فترة طويلة من الغياب.

ابتعاد عن المنتخب

وشارك طارق حامد مع المنتخب المصري في 50 مباراة، وكان من الركائز الأساسية في كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019، وكأس العالم 2018، قبل أن يبتعد عن القائمة مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

طارق حامد يتألق

وغاب طارق حامد عن المشاركة مع الزمالك لفترة طويلة الموسم الماضي بداعي الإصابة، قبل أن يوقع للاتحاد؛ لتتعرض الصفقة لانتقادات جماهيرية كبيرة، إلا أنه فرض نفسه على التشكيلة الأساسية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وخطف حامد الأنظار مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، حيث وصلت دقة تمريراته إلى 91%، ودقة التمرير في وسط ملعب الفريق المنافس 82%، ومعدل مروره بالكرة 100%، ما يدل على مستوى استحواذه الكبير.

وتُشير أرقام طارق حامد إلى انخفاض الأخطاء التي يرتكبها، حيث وصلت إلى 1.8 في المباراة، ويحصل على أخطاء بنسبة 2.8، ونال بطاقة صفراء خلال 4 مباريات في دوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لإحصائيات “سوفاسكور”.

وجاء تألق حامد اللافت مع الاتحاد، ليجبر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لضمه إلى المنتخب المصري الأول لكرة القدم مرة أخرى.