نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق في الفوز على الباطن بثلاثية دون رد، في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتفاق يضرب بالثلاثة✅

والباطن بلا نقاط للمرة الثالثة ❌ 📺 شاهد ثلاثية إتي الشرقية⚽️#الاتفاق_الباطن#SSC pic.twitter.com/wqGaMIHr86 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2022

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاتفاق يضرب بثلاثية:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فيكتور دوس سانتوس في إحراز الهدف الأول لفارس الدهناء بالدقيقة الـ66.

وبعد 22 دقيقة، أضاف الفرنسي يوسف نياكاتي الهدف الثاني لـ فارس الدهناء من ركلة جزاء بالدقيقة الـ88.

وبالدقيقة الـ95، أضاف لاعب الباطن تركي الظفيري الهدف الثالث لـ الاتفاق بالخطأ في مرماه.

وأصبح رصيد فارس الدهناء بعد الفوز 4 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الباطن عند صفر من النقاط بعد الخسارة في أول 3 مباريات دوريًّا.