ينطلق “المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب” الذي تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد باتحاد الغرف السعودية الاثنين القادم بفندق الفورسيزون بالرياض، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

ويستقطب المؤتمر نخبة من رواد هذه الصناعة والمستثمرين في القطاع في السعودية والعالم والمنطقة، مما يجعله الأكبر من نوعه في المنطقة.

دعم صناعة الحديد والصلب

وسيفتتح جلسات المؤتمر في اليوم الأول وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، إلى جانب رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وتحمل عنوان “الفريق الوزاري”، سيستعرض خلالها الوزيران رؤية وزارتيهما في تقديم أفضل صور الدعم لصناعة الحديد والصلب السعودية، والخيارات المتاحة لتذليل التحديات التي تجابهها، بما يحقق الطموحات التي تدعم الجهود لتمكين المملكة في أن تصبح لاعباً رئيساً على خريطة صناعة الحديد العالمية.

ويختتم اليوم الأول للمؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه رعاة المؤتمر من مختلف صناعات الحديد العريقة، وتمثل الشركات السعودية والخليجية والعالمية.

وسيلقي في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف كلمة، ثم ستُعقد جلسة العمل الأولى بعنوان: “نواب الوزراء والتنفيذيين”، يتحدث فيها معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومتحدثان آخران عربي ودولي.

وسيعقب ذلك جلسة حوارية ثنائية مع المدير التنفيذي لاتحاد الحديد الدولي إدوين باسون، بعنوان “نظرة عن كثب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وسيدير الحوار نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد محمد الجبر، ثم تُعقد الجلسة الثانية بعنوان “وضع سوق الحديد والصلب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، ويتحدث فيها خمسة متحدثين يمثلون شركات سعودية وخليجية، يركزون في نقاشهم واقع وآفاق التطور لهذه الصناعة في المنطقة.

وستُعقد الجلسة الثالثة بعنوان: “مغيّرو قواعد اللعبة في سوق الحديد والصلب العالمية”، يشارك فيها خمسة متحدثين من بينهم ممثلون عن الاتحاد الدولي للحديد، واتحاد الحديد الهندي، وشركة باوستيل أوربا ومقرها ألمانيا، وشركة حديد تركية، أما المتحدث الخامس فهو شريك أعلى لشركة ماكينزي العالمية.

سلاسل الإمداد والطاقة

فيما ستكون الجلسة الرابعة والأخيرة في ثاني أيام المؤتمر بعنوان “سلاسل الإمداد والطاقة والمواد الخام”، وسيتحدث فيها 6 متحدثين، 3 منهم سعوديون بينهم وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للخدمات اللوجستية لؤي مشعبي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الذكير، و3 من الرؤساء التنفيذيين لشركات حديد خليجية ودولية.

وسيُختتم اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة لرئيس اللجنة الوطنية للحديد رئيس المؤتمر المهندس رائد العجاجي، يتناول فيها أبرز ما دار من مناقشات جلسات العمل والحوارات في ذلك اليوم.

وفي اليوم الثالث والختامي للمؤتمر يلقي الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر كلمة، ثم سيلقي رئيس اللجنة الوطنية للحديد رئيس المؤتمر المهندس رائد العجاجي كلمة افتتاح المؤتمر في يومه الختامي.

وستُعقد في ذات اليوم جلسة حوارية بعنوان “المدن الاقتصادية الحديثة”، تليها جلسة حوارية بعنوان: “الصناعة والاستثمار والابتكار”، يشارك فيها أربعة متحدثين يمثلون جهات سعودية وخليجية وعالمية، وستُعقد بعدها جلسة بعنوان: “الأنابيب الحديدية تربط المملكة العربية السعودية”، يشارك فيها خمسة متحدثين يمثلون شركات منتجة للحديد سعودية ودولية.

ويختتم المؤتمر فعالياته بجلسة حوارية تحمل عنوان “الدروس المستفادة والخطوات القادمة”، يتحدث فيها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومجموعة من المتحدثين السعوديين والدوليين، يديرها رئيس اللجنة الوطنية للحديد رئيس المؤتمر رائد العجاجي، ثم سيلقي العجاجي الكلمة الختامية للمؤتمر يتناول خلالها أبرز توصيات ونتائج المؤتمر الدولي الثاني للحديد والصلب.