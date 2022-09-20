أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوبتها ضد نجم فريق الاتفاق، سعيد المولد.

تغريم سعيد المولد:

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن سعيد المولد قام بالإساءة إلى حكم مباراة الاتفاق ضد الرائد عبر أحد اللقاءات الإعلامية، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وأكدت ثبوت مخالفة سعيد المولد للمادة (50-2) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، وألزمته بدفع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة 139.

تغريم الزهراني:

كما أعلنت لجنة الانضباط عن عقوبة نجم فريق الخليج، حازم الزهراني، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة؛ لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الاتحاد، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

وأوضحت أن الزهراني خالف المادة (48-1-2) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، وبالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء، تم إلزام اللاعب بدفع 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.