أعلنت شركة يقين المالية “يقين كابيتال” بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين (البابطين الغذائية) (“الشركة” أو “البابطين الغذائية”) عن نية الشركة في طرح (544,000) سهم عادي تمثل (16.00%) من أسهمها (“الطرح”) وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إن الشركة حصلت على موافقة السوق، على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

للاطلاع على نشرة الإصدار اضغط هنا

مؤشرات الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 140.68 نقطة ليقفل عند مستوى 12,142.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 382 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات: رتال، وعناية، ومجموعة تداول، وسبكيم العالمية، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسمنت الجوف، وأسمنت العربية، ولازوردي، وأنعام القابضة، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.94% و6.31%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 310.84 نقطة ليقفل عند مستوى 21,326.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23,4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 362 ألف سهم تقاسمتها 2,099 صفقة.