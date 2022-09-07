تعتبر مدينة الباحة من المناطق الساحرة التي تشكل لوحة فنية تشكيلية تمزج جمال الطبيعة بعبق التاريخ.

جمال الباحة

ونشرت قناة “السعودية”، مقطع فيديو يرصد جمال منطقة الباحة الخلابة، فهي واحة غنية مليئة بالشواهد التاريخية والتراث التي تعود لآلاف السنين.

وفضلًا عن الشواهد التاريخية، تجذب الباحة الزوار محليًا ودوليًا، حيث يستمتعون بالتنوع بها من أشجار ومنطقة خضراء ساحرة وجزء من الصحراء الناعمة والأودية والبحيرات الساحرة