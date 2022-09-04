أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، مساء أمس السبت، استحداث تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل، صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وتسمح لحاملها البقاء في البلاد للفترة ذاتها.

تفاصيل التأشيرة الجديدة:

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الشيخ هشام آل خليفة، أن التأشيرة قابلة للتمديد لمدة مماثلة، ورسومها 60 دينارًا، ويمكن للراغبين في الاستفادة منها التقديم عبر موقع التأشيرة الإلكترونية www.evisa.gov.bh.

وأضاف أن المتطلبات الأساسية للحصول على التأشيرة، تتضمن أن يكون صاحب الطلب مدربًا أو متدربًا، أما صاحب العمل فيجب أن يكون وحدة أو مؤسسة حكومية أو شركة عامة أو خاصة، ويجب إرفاق رسالة من جهة العمل توضح نوع التدريب والتفاصيل المتعلقة به، ونسخة من جواز السفر صالحة لأكثر من 6 أشهر.