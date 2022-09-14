أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.

تفاصيل الإعلان:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أعلنت البحر الأحمر العالمية عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير عادية المنعقدة بتاريخ 25-12-1443هـ الموافق 24-07-2022م، فيما بينت أن عدد الأسهم المباعة 63497، أما المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 1,640,082.07 ريال.

متوسط سعر بيع السهم:

ولفتت الشركة إلى أن متوسط سعر البيع لكل سهم 25.87 ريال، موضحةً أن الراجحي كابيتال سيقوم بإيداع عائد بيع كسور الأسهم للمساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية.