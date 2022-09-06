أمرت حكومة البرازيل، يوم الثلاثاء، شركة آبل، بالتوقف عن بيع أجهزة آيفون بدون شاحن في البلد؛ بدعوى أن الشركة تقدم منتجًا غير مكتمل للمستهلكين.

وغرمت وزارة العدل شركة آبل مبلغ 12.275 مليون ريال برازيلي أي ما يوازي 2.38 مليون دولار، وأمرت بإلغاء بيع iPhone 12 والموديلات الأحدث، بالإضافة إلى تعليق بيع أي طراز آخر من آيفون غير مزود بشاحن طاقة.

وفي الأمر الذي نُشر في الجريدة الرسمية للبلد، جادلت الوزارة بأن iPhone يفتقر إلى عنصر أساسي ضد المستهلكين، وهو شاحن الهاتف، ورفضت السلطات حجة الشركة بأن هذه الممارسة كان الغرض منها تقليل انبعاثات الكربون، قائلة إنه لا يوجد دليل على حماية البيئة من بيع الهاتف الذكي بدون شاحن.

طرح آيفون 14 في سبتمبر الحالي

وبحسب وكالة رويترز، يأتي الطلب قبل يوم واحد من إعلان شركة آبل عن طراز iPhone 14 الجديد الخاص بها القادم في 7 سبتمبر المقبل، وقد امتنعت الشركة عن التعليق على الأمر.

ويُذكر أن الشركة ستعقد حدثًا خاصًّا يوم الأربعاء 7 سبتمبر الساعة 5 مساءً بالتوقيت العالمي في مسرح ستيف جوبز في حرم آبل بارك، في كاليفورنيا تحت اسم Far Out.

ويركز على الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 14 الجديدة وهم: iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة، وiPhone Max بحجم 6.7 بوصة، وiPhone 14 Pro مقاس 6.1 بوصة، وiPhone 14 Pro‌ Max بحجم 6.7 بوصة.

وعلى الرغم من عدم إدخال تغييرات كبيرة على طرازات آيفون 14 القياسية إلا آن آيفون 14 برو سيحصل على تصميم مختلف في فتحة الكاميرا ومعالج A16 وكاميرا جديدة بدقة 48 ميجا بكسل وتحسينات أخرى.

أما بقية إصدارات iPhone 14 فتستخدم معالج A15 ولن تحصل على نفس تقنية الكاميرا الرائعة، ولكن سيكون هناك عدة ألوان جديدة وعدسة فائقة الاتساع محدثة ويدعم شبكة 5G أسرع.