أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أنه يتم العمل على الوصول لانتخابات عادلة تصل بالسودان لحكم مدني يمثل الشعب.

وأضاف البرهان في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، “ملتزمون بالعمل لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في السودان”.

دعم الآلية الثلاثية

وتابع البرهان “نعمل على دعمنا الآلية الثلاثية لأجل تحقيق الوفاق الوطني في السودان، وملتزمون بتشكيل حكومة كفاءات وطنية في السودان”.

وأوضح أن الآلية الثلاثية لم تحقق المطلوب منها ما عقد مسار حوار التوافق الوطني، ونؤكد الالتزام بالعمل على تحقيق السلام والانتقال السلمي للسلطة في السودان.