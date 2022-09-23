البكيري يقترح إعادة بطولة كأس المؤسس

قدم الإعلامي الرياضي محمد البكيري اقتراحًا للمسؤولين بإعادة منافسات بطولة كأس المؤسس مرة أخرى، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.
الهلال يحصد اللقب
وأعادت الاحتفالات باليوم الوطني الـ92 إلى الأذهان بطولة كأس المؤسس التي أُقيمت مرة واحدة في موسم 1999/ 2000، وذلك بمناسبة الاحتفال على مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية.
وتُعد البطولة هي مسابقة استثنائية في التاريخ، حيث أُقيمت مرة واحدة فقط، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج باللقب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
إعادة كأس المؤسس
وقال محمد البكيري: “اقتراح إلى وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.. لماذا لا يُعاد تنظيم كأس المؤسس متوافقًا مع اليوم الوطني بآلية وهوية جديدة”.
واقترح البكيري أن تكون البطولة بين بطلين سعوديين أو بطولة دولية مجمعة بين 4 منتخبات كبرى منهم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بنظام خروج المغلوب.
واختتم البكيري حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “المؤسس يرحمه الله ويوم التأسيس يستحق منا يومًا رياضيًا خالدًا.. وأنتم شاركونا اقتراحاتكم”.