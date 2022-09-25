البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

قصة نجاح البندري الحربي:

المواطن

البداية الفعلية:

متى كانت بدايتك الفعلية في فن التجميل؟ وما السبب في اختيارك له؟

كم مدة خبرتك في هذا الفن؟

مصدر الإلهام:

ما هو مصدر إلهامك؟

هل لك حضور ومشاركات في معارض أو مهرجانات؟

مخاوف وتحديات:

هل كانت لديك مخاوف وكيف تغلبتِ عليها؟

ما طموحك في المستقبل، وهل ترين أنك وصلتِ إلى ما تريدين؟

كثرت نصائح المدونين الذين يعطون نصائح وطرق إجراء المكياج، ما رأيك؟

سر التميز:

ما الذي يميزك عن غيرك في هذا المجال؟

نجحت الرسامة والميك أب آرتست البندري الحربي في إثبات قدرتها على صنع الجمال والتميز خلال الفترة الأخيرة، صانعة بصمة تميزها عن غيرها بعد أن تملكها شغف حب الألوان من بداية المرحلة الابتدائية حين كانت طفلة، لتستمر في صقل الموهبة ويبرز نجمها ويصعد بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وسط مشاركات مميزة لها في العديد من المعارض.” حاورت البندري الحربي التي سردت قصة نجاحها وتميزها ورؤيتها لمجال التجميل في المملكة وطموحها في المستقبل، وجاء في نص الحوار ما يلي:– بدايتي الفعلية كانت في مرحلة المتوسطة تحديدًا عندما سلمتني إحدى خالاتي وجهها في جميع المناسبات، وهذا الشيء أعطاني ثقة كبيرة وبدأت بعدها في تزيين صديقاتي في الجامعة ومن بعدها انطلقت للمجتمع الخارجي. أما السبب وراء اختياري للتجميل، هو أني منذ أن كنت طفلة كان يستهويني فن المكياج وكنت أنظر إلى أمي حين تضع المكياج على وجهها لدرجة أني كنت أقوم بشم رائحته وحفظتها لأني كنت ممنوعة منه وأنا طفلة.– بدأت في الفن التشكيلي من المرحلة الابتدائية وكل مرحلة تتطور خبرتي أكثر وأيضًا من خلال مشاركاتي في المعارض المدرسية إلى المعارض المحلية وفي المكياج منذ دراستي بمرحلة المتوسطة وطورته من خلال الدراسة.– أنا ملهمة نفسي وطموحي وشغفي بالفن ليس له حد.– في التجميل لا للأسف، لكن في فن الرسم، نعم، لدي مشاركات في العديد من المعارض المحلية وحاصلة على العديد من المراكز منها، الجائزة الثانية في مسابقة الوعلان، والجائزة الثالثة في مسابقة الفن النقي، والمركز العاشر في مسابقة مكافحة التدخين.– بفضل الله تعالى لدي الجرأة وتحدي جميع الصعاب.– أتمنى أن تصل رسالتي الفنية إلى أوسع مكان.– ليس هناك مانع طالما أنه لن يكون فيها أخطاء والمسألة مسألة أذواق.– لا أستطيع الحكم على نفسي لكن من خلال آراء المتابعين لدي في مواقع التواصل الاجتماعي، صراحتي وبساطتي معهم وعدم التصنع بالإضافة إلى أني أجمع أكثر من فن ومع ذلك أكثر شيء يحبونه هو تفاؤلي ومفهومي للحياة وكيف أعطيهم الأمل.