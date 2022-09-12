أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم في (برنامج تطوير الأمن السيبراني) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى التدريبي:

– متدرب برنامج تطوير الأمن السيبراني.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات).

3- خريجي الأعوام التالية 2021م أو 2022م.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو ( 2.75 من 4) أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا