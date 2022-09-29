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البنك المركزي قد يُلزم الأندية بالتأمين قريبًا

2022-09-29 الساعة 3:58
البنك المركزي قد يُلزم الأندية بالتأمين قريبًا
المواطن - الرياض

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يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد إلزام البنك المركزي للأندية الرياضية والأكاديميات التعليمية بالتأمين.  

البنك المركزي قد يلزم بالتأمين

وشهدت الجلسة الثامنة من ندوة التأمين السعودي التأكيد على أن البنك المركزي قد يُلزم الأندية الرياضية بالتأمين، وقال: “نعمل مع وزارة الرياضة بحيث النوادي الرياضية تحتاج تغطية”. وتابع: “التغطية المرغوبة من الوزارة تشتمل على عدة تغطيات يرغبون في أشياء عديدة، نحن جهزنا جميع التغطيات المرغوبة في مشروع واحد وجهزنا وثيقة، حاليًا ليست إلزامية، ولكن قد يكون هناك إلزامية في المستقبل”.

تجهيز الوثيقة

وأضاف: “الوزارة طرحت هذا الموضوع، تحفز الأندية والأكاديميات التعليمية لصغار السن وغيره، ليحصلوا على هذا التأمين، والآن بدأنا وهناك طلب كثير عليها، خصوصًا عند دخول المستثمرين الأجانب في السوق، أتحمل العبء لو حدث لأحد شيء نقوم بتعويضه”.
البنك المركزي والتأمين للنوادي الرياضية
جانب من الجلسة
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